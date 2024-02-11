CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den Osmanlı Düşmanlığı: Padişah ve Şehzadelere yönelik hadsiz sözler

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu ve MHP İl Başkanlığı tepki gösterdi. Nebi Hatipoğlu, "Kadınlarımıza, utanarak söylüyorum 'karı' diyen, ecdadımız olmasından gurur duyduğumuz Osmanlı İmparatorluğu'nu aşağılayan anlayışa itiraz ediyor, karşı çıkıyorum. Kadınlar canımız, Osmanlı atamızdır." dedi.