Son dakika: Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

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Bahçeli'den önemli açıklamalar:

"Hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. CHP ve DEM'in yönetimindeki belediyeleri Cumhur'un iradesi ile birleştireceğiz.

Kriz meraklılarına, muhterislere, istiklal ve istikbal haklarımızı feda ettirmeyiz. CHP yönetimindeki belediyeleri alacağız. Cumhur tüm Ankara'ya mühür vuracak.

Cumhur kararını çoktan vermiş, tarafını belirlemiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'den yanadır.

"CHP KARIŞIK VE KAVGALIDIR"

DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. Cumhur İttifakı zalimlere karşı Cumhurun iradesidir.

Hem DEM'lenip hem de milliyetçi olmak zordur.