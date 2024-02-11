Video Haber Devlet Bahçeli: "CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir" | Video
Devlet Bahçeli:

Devlet Bahçeli: "CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir" | Video

11.02.2024 | 14:45

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Seçim sürecine dair önemli mesajlar veren Bahçeli, ana muhalefet partisi CHP'ye sert tepki gösterdi. Bahçeli, "CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Terör devletine onay veren CHP'dir." dedi.

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