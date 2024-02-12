Adliye saldırısı aylar önce planlandı

Çakır ile adliye saldırısı arasında bağlantı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 Kasım 2023'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir yazı gönderildiği belirtildi.Yazıda, 30 Ekim'de Meriç sınırından ülkeye giriş yaparken etkisiz hale getirilen 4 DHKP/C üyesinin üst aramalarında patlayıcılarla birlikte İstanbul Adliyesi'ne ait fotoğraf, güzergâh ve uydu görüntülerinin ele geçirildiği kaydedildi.Terör örgütü mensuplarının devlet otoritesini sarsma amacıyla adliye binasına yönelik eylem yapma potansiyelinin bulunduğunun resmi olarak iletildiği vurgulandı. Bu yazıdan tam 3 ay sonra Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın eylemi gerçekleşti. Eylemin örgüt talimatı olmadan yapılamayacağı belirtildi.