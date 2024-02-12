CHP, demlenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Valiliği önündeki meydanda düzenlenen mitingde coşkulu kalabalığa hitap etti:Bizde, CHP gibi vatandaşa 'Tıpış tıpış gideceksiniz, oyunuzu vereceksiniz' diyen kibirli bir dil olamaz. Bizde oy tercihleri sebebiyle insanımızı 'makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam' yaftası vurarak aşağılama olmaz. Bizde sırf kendisine rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek, mağdurları gecenin bir yarısında kapı dışarı atmak olmaz. Bizde CHP'li belediye başkanları gibi 'Oy yoksa hizmet de yok' diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz.Meselenin trajikomik tarafı CHP zihniyetinin sadece oy vermeyenlere değil, yüksek oranlarda oy veren il ve ilçelerimize dahi hizmet etmemesidir. Beceriksizlik, iş bilmezlik, ideolojik bağnazlık bunları öyle bir esir almış ki nereye ellerini atsalar orası kuruyor, çöküyor. CHP'nin idare ettiği yerlerde vatandaşlarımız vizyon projelerini bırakın temel hizmetlere bile ulaşamıyor.14-28 Mayıs seçim süreci sonrası bir defa bile egolarını ayaklar altına alıp vatandaşa öz eleştiri hakkı vermediler. Ayna karşısına geçip "biz nerede hata yapıyoruz" deyip kendilerine sormadılar. Günah keçisi bulup pişkince yollarına devam ettiler. CHP başta olmak üzere muhalefetin mazisine baktığınızda bunun gibi sayısız skandallarla karşılaşırsınız. Türkiye'de CHP'nin tarihi aynı zamanda millete ve milli iradeye meydan okumanın, milletin değerleri ile kavga etmenin tarihidir.Anadolu insanınını hiçbir zaman hizmete ve hürmete layık bulmadılar. Her zaman kolaya kaçtılar. Kimi zaman vesayet odaklarından kimi zaman terör baronlarından medet umdular. Aylarca Kandil'deki terör elebaşları bunlar için oy istedi. Benim kardeşim Kandil'den oy isteyenlerin uzantılarına oy verir mi? 50 gün sonra sandıkta gereken dersi vermeye hazır mıyız? 'Demlenerek' seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Çay demlemiyorsunuz! Bunların millete ve milli iradeye saygıları yok. Ben AK kadınlarla 31 Mart'ta sandıkları patlatacağımıza inanıyorum.Bunlarda demokrasiye bağlılık yok, istişare etmek sokağa kulak vermek yok, şehirlerimizi yeni yatırımlarla geliştirmek gibi bir dert yok. Bunun yerine tek parti faşizmine özlem var. Terör örgütlerine şaşı bakma zihniyeti var. Seçim meydanlarında tutamayacakları sözleri verme hainliği var. Vatandaşların endişelerini istismar etmek var. Yalan ve istismar siyasetiyle bir şekilde gemilerini yürüttüler. İnsanımıza korku salarak bir şekilde siyasi kariyerlerini garanti altına aldılar. Artık sıfırı tükettiler. CHP'nin istismar ve korku siyaseti 31 Mart yerel seçimlerinde son bulacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bunu kolaylaştıracağız.Tekirdağ, gelişme ve ilerlemeyerine CHP'nin beceriksiz yönetimialtında hayatta kalma mücadelesivermeye mahkum değildir.Tekirdağ'da muhalefetin sömürdüğüsahte ve sanal kaygılar hizmetinönüne artık geçmemelidir. Gelin, hepbirlikte Tekirdağ'ı içine düştüğü budehlizden çıkaralım. Gelin, Tekirdağ'ıCumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilikvizyonuyla buluşturalım.Tekirdağ-Çerkezköy Lojistik Merkezi İntermodal Terminali projesi şehrimiz için çok önemli. Projenin etüt, fizibilite ve operasyonel plan çalışmaları ile kamulaştırması büyük oranda bitti, yapım ihalesi için çalışmalarımız sürüyor.Başkalarınınfitne girişimlerine karşı kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Gerilimi körükleyen değil kardeşliği savunan olacağız. Türkiye Yüzyılı'nın inşaası için hiçbir engelin önümüze çıkmasına izin vermeyeceğiz.