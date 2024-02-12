CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde istifa sesleri! Adaylar açıklandı kriz büyüdü

CHP'nin İstanbul'da çıkarmayı planladığı adaylardan rahatsız olan CHP'liler, partinin Seyrantepe'deki binası önünde toplanarak sloganlar attı.

Kılıçdaroğlu liderliğinde 13. seçim yenilgisini alan CHP, 8'li masanın da dağılması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim rüzgarları" ile parti kurultayında genel başkan değişikliğine gitti.

Kılıçdaroğlu'nun yerine İmamoğlu tarafından fonlanan Özgür Özel'in genel başkan olmasına rağmen, partide görevli kişilerin değişmesinden başka pek bir değişiklik olmadı.

İMAMOĞLU'NUN İSTEDİĞİ KİŞİLER ADAY GÖSTERİLDİ

CHP seçmenin beklediği zihniyet değişimi olmadığı gibi, seçmenin gönlünde yer etmiş isimlerin belediyelerde adaylıkları reddedildi. Seçmenin yeni dönemde istemediği başkanlar ve tanımadığı, adını bile bilmediği kişiler İBB Başkanının önermesiyle parti yönetimi tarafından aday gösterildi.

TÜRK ASKERİNE KATİL DİYEN SANATÇININ ELİNİ ÖPTÜ

Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya selam gönderen, terör örgütünü övüp Türk askerine katil diyen sözde sanatçının elini öpen, kendi partisi için ön seçim, daha demokratik sistem vaatlerinin de hiçbirini gerçekleştirmeyen, partideki Alevileri geri plana atan Özgür Özel, kendi partilileri ve seçmeni tarafından daha çok eleştirilir oldu.

CHP'Lİ SEÇMENLER, TURAN HANÇERLİ İÇİN İL BİNASI ÖNÜNDE PROTESTO DÜZENLEDİ

İstanbul'da kendisine yakın kim varsa aday gösteren, Kılıçdaroğlu'na yakın, kendisine muhalif gördüğü kim varsa eleyen Özgür Özel'in, Avcılar'da mevcut belediye başkanı Turan Hançerli'nin yerine Utku Caner Çaykara'nın aday gösterildiği söylentileri sonrası gerginlik daha da arttı.

CHP'nin Seyrantepe'deki il binası önünde toplanan bir grup CHP'li, Avcılar'da Turan Hançerli'nin yeniden aday olmasını isteyerek sloganlar attı.

"DIŞARIDAN BAŞKAN ADAYI İSTEMİYORUZ"

Ayrıca Avcılar'da CHP'nin aday olarak ilan ettiği Utku Caner Çaykara ismine tepki gösteren CHP'nin ilçedeki güçlü figürleri ve belediye başkan aday adayları toplu açıklama yaptı. Aralarında mevcut Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de bulunduğu isimler "Avcılar dışından bir belediye başkan adayı istemediğimizi, bunun Avcılar halkı tarafından da kabul görmeyeceğini ilan ediyoruz. İçimizden birinin görevlendirilmesi halinde hem biz aday adayları hem örgütümüz var gücüyle çalışacaktır." açıklamasında bulundu.

BATTAL İLGEZDİ, "ALEVİLER TASFİYE EDİLİYOR" DEMİŞTİ

Ataşehir'de yeniden aday gösterilmeyen Battal İlgezdi, 'Aleviler tasfiye ediliyor' diyerek partisinden istifa etmişti. Kurultay sürecinde ise İBB tarafından organize edilen sosyal medya hesapları "Alevi lobisi" ve "Dersim çetesi" söylemleriyle CHP içerisindeki Alevi delegeleri ve yöneticileri hedef almıştı.

İMAMOĞLU ADAYLARI TANITACAK

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salı günü Haliç Kongre Merkezi'nde CHP'nin İstanbul İlçe Belediye Başkanlarını tanıtımını yapacak.