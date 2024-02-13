Video Haber CHP’lilerin İstanbul İl Başkanlığı önündeki protestoları devam ediyor | Video
CHP’lilerin İstanbul İl Başkanlığı önündeki protestoları devam ediyor | Video

CHP’lilerin İstanbul İl Başkanlığı önündeki protestoları devam ediyor | Video

13.02.2024 | 06:01

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da çıkarmayı planladığı adaylardan rahatsız olan CHP’lilerin CHP İstanbul İl Binası önündeki eylemleri sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in tekrardan aday gösterilmemesi nedeniyle saat 15.00'te CHP İstanbul İl Binası önünde kararı protesto etmişti. Parti yönetiminden alınan kararla ilgili herhangi bir bilgi alamadıklarını dile getiren göstericiler, "Hak hukuk adalet", Turan başkan olmadan Avcılar kazanılmaz, Avcılar olmadan Turan başkan olmaz" diye slogan attılar. CHP yönetiminden başkanlarının tekrar aday gösterilmesini talep eden partililer, Turan Hançerli'nin aday gösterilmemesi durumunda 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy kullanmayacaklarını belirtti.

"TURAN HANÇERLİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"
Konuyla ilgili konuşan Tokat Almus Dernekler Başkanı Bahattin Yüce, "Bugün sabaha kadar bu bina işgal altında olacak. Yarın sabah Haliç Kongre Merkezi'nde olan tanıtım toplantısında bu kitle oraya gidecek. Biz Turan Hançerli'yi geri almadığımız sürece bu eylem bitmeyecek. Turan Hançerli kırmızı çizgimizdir. Eğer Turan Hançerli'yi görevine devam ettirmezlerse, Ekrem İmamoğlu'na söylüyorum, Özgür Özel'e söylüyorum bunlar bizi dikkate alsınlar. Eğer bizi kaybederlerse kendileri kaybeder. Kesinlikle sandığa gitmeyeceğiz. Bu sesimizi duysunlar. Sayın genel başkanımız, sayın İBB başkanımız eğer bizi ciddiye almazsanız biz de sizi ciddiye almıyoruz, sandığa almıyoruz. Türkiye'de tek engelli başkanımıza eğer bu parti yanlış yapıyorsa bunlar kendi zihninden engellidir" ifadelerini kullandı. Saat 15.00'te CHP İl Binası önünde başlayan eylemlerin sabaha kadar süreceği öğrenildi.

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