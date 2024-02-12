Kırgız başkan hayran kaldı

Kırgızıstan'ınBaşkent Bişkek'te bulunan Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde, geçen 2 Şubat'ta çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü ise ileri seviye tedavileri için Türkiye'ye getirilerek, Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Türkiye'ye gelen Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'da önceki gün, 2'si Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi'nin yanık merkezinde 4 vatandaşını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hastane yetkililerine teşekkür eden Caparov, "Kırgız-Türk kardeşliği neticesinde Kırgızistan'da da böyle hastaneler yapmak planlarımız arasında" dedi.