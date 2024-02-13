Bu başlangıçtı sıra Ay’da

ABD'nin Houston şehrindeki sağlık kontrolleri tamamlanan ve 2 doktor eşliğinde Türkiye'ye gelen Alper Gezeravcı'yı Ankara'ya dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra 13 öğrenci karşıladı. Uzayda yapılan 13 deneye ithafen her bir çocuğa çiçek ve Türk bayrağı veren Gezeravcı, kendileri ile de uzun uzun sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşme öncesi Bakan Kacır ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Gezeravcı, uzay misyonu kapsamında hiçbir aşamada zorlanmadığını, adaptasyon sürecini de kolaylıkla aştığını vurguladı. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna ilişkin 'turistik seyahat' söylemlerine anlamlı bir yanıt veren Gezeravcı, "Bir değerlendirme yaparken işin tecrübe birikimine sahip olmak biraz önemli. Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim" dedi. Bundan sonraki sürece dair planları ve hedefleri sorulan Gezeravcı, "Bundan sonra da devletimin emrindeyim. Bu sadece bir başlangıçtı, bir yere varış hikâyesi değildi" ifadelerini kullandı. Gezeravcı, "Devletimizin atmış olduğu güçlü adımlarla hak ettiğimiz özgüveni ayağa kaldırdık. Bundan sonra da koşar adımlarla ileriye gitmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği uzay misyonunun bir ilk olduğunu, ancak asla bir son olmadığını dile getiren Bakan Kacır, "Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır. Türk çocuklarının 'sadece başka milletlerin başarabileceği' düşüncesiyle kurmaktan vazgeçecekleri hiçbir hayal kalmamıştır. İkinci astronotumuzun yakın zamanda yörünge altı bir uçuşta bilimsel deneyler gerçekleştirmesini sağlayacağız. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda başka bilimsel araştırmalar yürütmek ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek adına programlar başlatacağız" bilgisini paylaştı. Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerin bir bir hayata geçirileceğini vurgulayan Bakan Kacır, "Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız. Fırlatma roketleri geliştirmeye yönelik projelerimiz devam edecek. 2030 yılına dek uluslararası işbirlikleriyle bir uzay limanı kuracağız. Kendi mühendislerimizin ve bilim insanlarımızın tasarladığı ve ürettiği uzay aracıyla Ay'a erişeceğiz" şeklinde konuştu.Alper Gezeravcı, Esenboğa Havalimanı'nda ailesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan, uzayda 3 hafta boyunca dalgalanan Türk bayrağını öpüp alnına koyarak teslim aldı.Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6'ıncı maddesi ile 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Gezeravcı'nın yanı sıra, Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan atandı.