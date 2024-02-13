CHP’nin aday dayatmasına seçmenlerden protesto

CHP yönetiminin yerel seçimler için İstanbul ilçelerinde gösterdiği adaylar seçmende büyük rahatsızlığa neden oluyor. Avcılar'da mevcut Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yerine Utku Caner Çaykara'nın aday gösterildiği iddiaları gerginliği daha da artırdı. Dün partinin Seyrantepe'deki CHP İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, Hançerli'nin yeniden aday gösterilmemesini protesto etti. İthal başkan istemediklerini söyleyen partililer, Hançerli'nin aday gösterilmemesi durumunda 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy kullanmayacaklarını belirtti. Partililer "Turan başkan olmadan Avcılar kazanılmaz, İstanbul da kazanılmaz" sloganları attı.