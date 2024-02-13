Fırat Nehri’ne siyanürlü toprak aktığı iddiasına yalanlama: Söz konusu değil

"GÖRÜNTÜLER FIRAT NEHRİ'NE AİT DEĞİL"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna aittir."