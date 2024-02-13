Son dakika: Erzincan’daki altın madeninde toprak kayması: Toprak altında kalan çalışanlar var!

Son dakika haberi: Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması! Toprak altında kalanlar var | Video
VALİ AYDOĞDU: TOPRAK ALTINDA KALAN ÇALIŞANLAR VAR
Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olayla ilgili şunları söyledi: Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil.