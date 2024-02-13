Son dakika: Erzincan’daki altın madeninde toprak kayması: Toprak altında kalan çalışanlar var!

Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması! Toprak altında kalanlar var | Video

VALİ AYDOĞDU: TOPRAK ALTINDA KALAN ÇALIŞANLAR VAR

Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olayla ilgili şunları söyledi: Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil.