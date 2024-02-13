Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması: Toprak altında kalan çalışanlar var!
Giriş Tarihi: 13.2.2024 16:20 Son Güncelleme: 13.2.2024 16:45

Son dakika: Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması: Toprak altında kalan çalışanlar var!

Son dakika haberi: Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Vali Hamza Aydoğdu, "Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil" dedi.

Son dakika: Erzincan’daki altın madeninde toprak kayması: Toprak altında kalan çalışanlar var!

Son dakika haberi: Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması! Toprak altında kalanlar var | Video

VALİ AYDOĞDU: TOPRAK ALTINDA KALAN ÇALIŞANLAR VAR
Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olayla ilgili şunları söyledi: Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil.

İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ise "Toprak altında kalanlar var tam sayı net değil. Arama çalışmaları sürüyor. Benzer bir durum yaşanmamıştı. Böyle bir kaza ilk" dedi.

Detaylar gelecek...

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Son dakika: Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması: Toprak altında kalan çalışanlar var!
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