Son dakika: Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması! Erzincan Valisi'nden ilk açıklama!

Son dakika haberi: Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "667 çalışandan 9 kişiye ulaşılamıyor. Kayma yer altında değil yer üstünde yaşandı. Zamanla yarışıyoruz 400 personelle arama kurtarma çalışması sürdürülüyor" dedi. AFAD'dan yapılan açıklamada ise bölgeye 9 ilden arama kurtarma ekibi gönderildiği belirtildi. Konuyla ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Detaylar A Haber'de...