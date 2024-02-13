Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması! Toprak altında kalanlar var | Video

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Vali Hamza Aydoğdu, "Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil" dedi.