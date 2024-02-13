Mansur Yavaş Ankapark’ı çürümeye terk etti, sanal dinozorlara servet harcadı

Mansur Yavaş 2018 seçimlerinde ihaleler ile ilgili şu sözleri kullanmıştı:



-Yönetiminde kim olursa olsun açık ihalelere katılabilmektedir. Adam kayırma, torpil ve adrese teslim ihale dönemi sona ermiştir. İhalelerde belediyenin kazancı, yani "halkın parası" diğer tüm unsurlardan daha önemlidir. Ankara Büyükşehir Belediyesinde ihale verilmez; Hak ediliyorsa canlı yayında alınır.





-Hangi dönem olursa olsun yetimin malını yedirmeyeceğiz kararlıyız.



-'Yemedi, yedirmedi' desinler, 'Çalmadı, çaldırmadı' desinler bana yeter. Sokağa çıkınca, rahat rahat, başım dik gezmek istiyorum.

-Bir yandan tasarruf yapmak istiyor, bir yandan da şeffaf olmak istiyoruz.Belediyeden ihale alanlar, bu işleri taşeronlara yaptırıyordu. Şimdi taşeronların ihalelere katılmasının yolunu açtık. Artık, ihalelerde adam kayırma dönemi bitmiştir.

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