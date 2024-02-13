Mansur Yavaş Ankapark’ı çürümeye terk etti, sanal dinozorlara servet harcadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB); Avrupa'nın en büyük tema parkı AnkaPark çürümeye terk ederken "Dijital Hayvanat Bahçesi" için geçtiğimiz aylarda ihaleye çıktı. Sanal dinozorların yer aldığı proje için 160 milyon lira ödenen firmanın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eski danışmanı Tan Umut Köker olduğu ortaya çıktı.
2019'dan bu yana zaman zaman Mansur Yavaş'la çalıştığı görünen Köker'in 2019 seçim çalışmaları sırasında Yavaş'ın hologramını yapan isimdi. Son olarak 29 Ekim 2023'te Atatürk hologramını Kızılay'da yayınlayan da Yavaş'ın danışmanı Köker olduğu anlaşıldı.
5 YILDIR AÇILAMADI, KAYNAKLAR SANAL DİNOZORA GİTTİ
2019'da büyük bir coşkuyla açılışı yapılan AnkaPark ziyaretçi akınına uğramıştı. İlk 3 günde 1 milyon kişinin ziyaret ettiği dev tema parkta, 14 Roller Coaster, dev dönme dolap yer alıyordu. Mansur Yavaş'ın çürümeye bıraktığı tema parkın girişinde uzun kuyruklar oluşuyordu.
'Ankapark'ın kaderine vatandaşımız karar verecek' diyerek 23 Temmuz 2022'de belediyenin resmi internet sitesinden anket yapan Yavaş, vatandaştan gelen "Yeşil Alan" talebine de 5 yıldır cevap veremedi.
Mansur Yavaş 2018 seçimlerinde ihaleler ile ilgili şu sözleri kullanmıştı:
-Yönetiminde kim olursa olsun açık ihalelere katılabilmektedir. Adam kayırma, torpil ve adrese teslim ihale dönemi sona ermiştir. İhalelerde belediyenin kazancı, yani "halkın parası" diğer tüm unsurlardan daha önemlidir. Ankara Büyükşehir Belediyesinde ihale verilmez; Hak ediliyorsa canlı yayında alınır.
-Hangi dönem olursa olsun yetimin malını yedirmeyeceğiz kararlıyız.
-'Yemedi, yedirmedi' desinler, 'Çalmadı, çaldırmadı' desinler bana yeter. Sokağa çıkınca, rahat rahat, başım dik gezmek istiyorum.
-Bir yandan tasarruf yapmak istiyor, bir yandan da şeffaf olmak istiyoruz.Belediyeden ihale alanlar, bu işleri taşeronlara yaptırıyordu. Şimdi taşeronların ihalelere katılmasının yolunu açtık. Artık, ihalelerde adam kayırma dönemi bitmiştir.
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