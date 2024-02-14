CHP’de kriz üstüne kriz! Adres bu kez: Sarıyer! Şükrü Genç’ten Özgür Özel ve İmamoğlu’na aba altından sopa

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Belediye Başkanlık Binasının önünde kalabalık halka hitaben açıklamada bulundu. Gözyaşlarını tutamayarak ağlayan Şükrü Genç, kararı televizyondan öğrenmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirterek CHP yönetimine aba altından sopa göstererek bağımsız adaylık için sinyali verdi.
SARIYER ADAYINI LİYAKATSIZ BULDU
Aday gösterilmemesi ile ilgili parti yönetiminin kararını televizyondan duymanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Şükrü Genç, "Ben 15 yıl önce Sarıyer'de CHP'yi yüzde 20'den başlayıp yüzde 60'a kadar taşıdım. Deprem, sel ve tüm felaketlerde hep destek verdim. Son dakikaya kadar ismimizin açıklanmasını beklerken adaylık açıklamasını televizyondan takip ettim. Partimizin kriterlerine uymayan Sarıyer'i bilmeyen liyakatsız bir adayla karşılaşınca şaşırdım ve üzüldüm." dedi.
"ACABA RANT HIRSI MI BU KARARI ALDIRDI"
Anketlerde yüksek çıkmama rağmen "CHP'nin hangi anketinde düşük çıktı da bu karar alındı anlamadım' diyen Şükrü Genç, "Yapılan anketlerde CHP ilçe belediyeleri arasında en fazla çıkan bir sonuç var. İBB'den daha fazla çıkıyor. Hangi anket düşük çıktı da böyle bir karar alındı anlamıyorum. Haksızlıkların değerlendirilmesini Sarıyerli vatandaşlarıma bırakıyorum Acaba rant hırsı mı bu kararı aldırdı. Çünkü benim halkımda rant hırsı yoktur. 15 yıllık evladım olan Sarıyer'in rant hırsı yüzünden kaybedilmesinden endişe duyuyorum." ifadelerine yer verdi.
AYIN 18'İNİ İŞARET ETTİ
Genç, "Ayın 20'sine kadar bir süre vardır. Ben ayın 18'ine kadar bu sürenin ısrarla tekrardan gözden geçirilmesini istiyorum. Verilere bakalım, değerlendirmelere bakalım, analizlere bakalım. Sarıyer'de kim varsa onlara soralım. Umudumuz devam ediyor. Partimizin kazanacak adaydan yana tercihini bir daha gözden geçirmesini umuyor ve talep ediyorum. 18 Şubat akşamına kadar bu karar değişmezse bu toplanmalar artarak devam edecektir. Ben mühendisim tüm verileri toplar halkın ve tarafların fikrini alır ona göre karar veririm. Çok daha kalabalıklarla her yere duyururum. Bir şey söylemesem de halkım ne diyeceğimi anladı" dedi.
BAĞIMSIZ ADAYLIK SİNYALİ
"Bağımsız bir aday mı olacak" şeklindeki beklentilere ise Şükrü Genç "18 Şubat'a kadar partinin kararını değerlendirmesini bekleyeceğiz. Sarıyerli halkım bana nasıl hareket etmemi söylerse ben de ona göre hareket edeceğim. Burada yaşayan insanlar ne isterse o olur. Bir şey söylemesem de halkımız ne diyeceğimi anladı." ifadelerini kullandı.
ADAY GÖSTERİLMEMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP), İstanbul'un ilçelerindeki belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında Sarıyer'den bir grup, ilçenin mevcut belediye başkanı Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmemesi kararına tepki göstermişti. Gruptakiler, salonda, "Sarıyer halkının iradesi gasbedilemez", "Şükrü Genç olmadan Sarıyer olmaz", "Seninleyiz Şükrü Başkan" ve "Sarıyer'in Başkanı var" pankartları açmıştı.