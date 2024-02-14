Haberler Gündem Haberleri AK Parti programına saldırıda yeni görüntü! Hedef Aziz Yeniay olduğu ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 14.2.2024 12:09 Son Güncelleme: 14.2.2024 12:20

AK Parti programına saldırıda yeni görüntü! Hedef Aziz Yeniay olduğu ortaya çıktı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 25'e yükseldi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırının AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a suikast girişimi olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin terör bağlantılarının bulunmadığı ve daha önce de benzer suçlardan kayıtları olan bir suç örgütü oldukları tespit edildi.

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AK Parti programına saldırıda yeni görüntü! Hedef Aziz Yeniay olduğu ortaya çıktı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ayarı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığını bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildiğini açıklamıştı. Gerçekleştirilen operasyonlarla 4'ü çocuk 8 şüphelinin daha yakalanarak gözaltına alınması ile gözaltı sayısının 25'e yükseldiği bildirildi.

25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4'ü çocuk olmak üzere 25 şüpheli Küçükçekmece Adliye'sine sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.

SUİKAST İDDİASI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre şüphelilerin hedefinin AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a yönelik suikast girişimi olduğu değerlendirildi. Olayın husumetli iki grup arasında gerçekleştiği iddialarının şüphelilerin husumetli oldukları şahsın bir saat önce olay yerinden ayrıldığı bilgisi ile değerlendirmeye alınmadığı öğrenildi.

AK Parti programına saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı! Saldırının Aziz Yeniay'a yönelik olduğu netleşti | Video

TERÖR BAĞLANTILARI YOK

Öte yandan adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre şüphelilerin bir terör örgütü bağlantılarının bulunmadığı, İstanbul'da daha önce de benzer suçlara karışmış bir suç örgütü oldukları tespit edildi.

ARAÇTAKİ SALDIRGANLARDAN 3'Ü YAKALANDI

Gelen bilgilere göre, araçta bulunan 5 kişiden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı.

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AK Parti programına saldırıda yeni görüntü! Hedef Aziz Yeniay olduğu ortaya çıktı
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