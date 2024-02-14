AK Parti programına saldırıda yeni görüntü! Hedef Aziz Yeniay olduğu ortaya çıktı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ayarı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığını bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildiğini açıklamıştı. Gerçekleştirilen operasyonlarla 4'ü çocuk 8 şüphelinin daha yakalanarak gözaltına alınması ile gözaltı sayısının 25'e yükseldiği bildirildi.



25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Emniyetteki işlemlerinin ardından 4'ü çocuk olmak üzere 25 şüpheli Küçükçekmece Adliye'sine sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.



SUİKAST İDDİASI



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre şüphelilerin hedefinin AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a yönelik suikast girişimi olduğu değerlendirildi. Olayın husumetli iki grup arasında gerçekleştiği iddialarının şüphelilerin husumetli oldukları şahsın bir saat önce olay yerinden ayrıldığı bilgisi ile değerlendirmeye alınmadığı öğrenildi.

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TERÖR BAĞLANTILARI YOK



Öte yandan adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre şüphelilerin bir terör örgütü bağlantılarının bulunmadığı, İstanbul'da daha önce de benzer suçlara karışmış bir suç örgütü oldukları tespit edildi.

ARAÇTAKİ SALDIRGANLARDAN 3'Ü YAKALANDI



Gelen bilgilere göre, araçta bulunan 5 kişiden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı.