AK Parti programına saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı! Saldırının Aziz Yeniay'a yönelik olduğu netleşti | Video
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. A Haber'in ulaştığı görüntülerde silahların ateşlenme anı görüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise gözaltı sayısı 26'ya çıktı..
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