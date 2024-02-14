MİT, Kamışlı’da SİHA ile vurdu: PKK’lı sözde yöneticilerin bulunduğu araca nokta atışı

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) sınırötesinde bir başarılı operasyon daha! MİT, Mardin'in Nusaybin ilçesinin tam karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde, PKK/YPG/PYD kontrolünde bulunan Korniş mahallesinde içerisinde örgütün sözde yöneticilerinin bulunduğu bir aracı seyir halindeyken SİHA ile imha ettiği öğrenildi.