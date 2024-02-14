Haberler Gündem Haberleri MİT, Kamışlı'da SİHA ile vurdu: PKK'lı sözde yöneticilerin bulunduğu araca nokta atışı
Giriş Tarihi: 14.2.2024 14:55 Son Güncelleme: 14.2.2024 15:10

MİT, Kamışlı'da SİHA ile vurdu: PKK'lı sözde yöneticilerin bulunduğu araca nokta atışı

Mardin’in Nusaybin ilçesinin tam karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde, PKK/YPG/PYD terör örgütü kontrolündeki Korniş Mahallesi’nde, iki gün önce içerisinde terör örgütünün sözde yöneticilerinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken MİT’in SİHA ile yaptığı nokta atışıyla imha edildi.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
MİT, Kamışlı’da SİHA ile vurdu: PKK’lı sözde yöneticilerin bulunduğu araca nokta atışı

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) sınırötesinde bir başarılı operasyon daha! MİT, Mardin'in Nusaybin ilçesinin tam karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde, PKK/YPG/PYD kontrolünde bulunan Korniş mahallesinde içerisinde örgütün sözde yöneticilerinin bulunduğu bir aracı seyir halindeyken SİHA ile imha ettiği öğrenildi.


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, MİT'in SİHA ile düzenlediği nokta atışı operasyon neticesinde, seyir halindeki otomobilin imha edildiği görülüyor.

MİT, Kamışlı'da SİHA ile vurdu: PKK'lı sözde yöneticilerin bulunduğu araca nokta atışı | Video

Operasyon neticesinde otomobilin çevresindeki araçlara ve vatandaşlara ise zarar gelmediği kanıtlanarak SİHA'ların atışlarını titizlikle hedeften başka kimsenin zarar görmediği ortaya çıkmış oldu.

Öte yandan 3 gün öncede SİHA ile terör örgütü binasına yapılan nokta atışı ile 2 PKK/YPG/PYD terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MİT, Kamışlı'da SİHA ile vurdu: PKK'lı sözde yöneticilerin bulunduğu araca nokta atışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA