Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) sınırötesinde bir başarılı operasyon daha! MİT, Mardin'in Nusaybin ilçesinin tam karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde, PKK/YPG/PYD kontrolünde bulunan Korniş mahallesinde içerisinde örgütün sözde yöneticilerinin bulunduğu bir aracı seyir halindeyken SİHA ile imha ettiği öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, MİT'in SİHA ile düzenlediği nokta atışı operasyon neticesinde, seyir halindeki otomobilin imha edildiği görülüyor.
MİT, Kamışlı'da SİHA ile vurdu: PKK'lı sözde yöneticilerin bulunduğu araca nokta atışı | Video