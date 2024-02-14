MİT, Kamışlı'da SİHA ile vurdu: PKK'lı sözde yöneticilerin bulunduğu araca nokta atışı | Video 14.02.2024 | 14:58 Mardin’in Nusaybin ilçesinin tam karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde, PKK/YPG/PYD terör örgütü kontrolündeki Korniş Mahallesi’nde, iki gün önce içerisinde terör örgütünün sözde yöneticilerinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken MİT’in SİHA ile yaptığı nokta atışıyla imha edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) sınırötesinde bir başarılı operasyon daha! MİT, Mardin'in Nusaybin ilçesinin tam karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde, PKK/YPG/PYD kontrolünde bulunan Korniş mahallesinde içerisinde örgütün sözde yöneticilerinin bulunduğu bir aracı seyir halindeyken SİHA ile imha ettiği öğrenildi.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, MİT'in SİHA ile düzenlediği nokta atışı operasyon neticesinde, seyir halindeki otomobilin imha edildiği görülüyor.

Operasyon neticesinde otomobilin çevresindeki araçlara ve vatandaşlara ise zarar gelmediği kanıtlanarak SİHA'ların atışlarını titizlikle hedeften başka kimsenin zarar görmediği ortaya çıkmış oldu.

Öte yandan 3 gün öncede SİHA ile terör örgütü binasına yapılan nokta atışı ile 2 PKK/YPG/PYD terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.