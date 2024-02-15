İstanbul Adliyesi saldırısında Fehriye Erdal detayı! 4 kişi hakkında yakalama kararı

Terör örgütü DHKP/C tarafından 6 Şubat İstanbul Adalet Sarayı önündeki kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 48 şüpheli tutuklandı.
Saldırıyı düzenleyen terörist Pınar Birkoç'un daha önceki bir suçtan tutuklu bulunan ablası Necmiye Birkoç hakkında da tutuklama kararı verilmesiyle tutuklu sayısı 54 oldu.
Soruşturma kapsamında, saldırının talimatının terör örgütü DHKP/C'nin sözde merkez komite üyeleri firari Fehriye Erdal, Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu tarafından verildiği tespit edildi.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Savcılık, bu kapsamda Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Ayşe Nilgün Hasefe'nin 9 Ocak 1996'da öldürülmesi olayının da faillerinden olan firari Fehriye Erdal ile diğer 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.