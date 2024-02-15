İstanbul Adliyesi saldırısında Fehriye Erdal detayı! 4 kişi hakkında yakalama kararı





YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI



Savcılık, bu kapsamda Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Ayşe Nilgün Hasefe'nin 9 Ocak 1996'da öldürülmesi olayının da faillerinden olan firari Fehriye Erdal ile diğer 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.