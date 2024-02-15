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Giriş Tarihi: 15.2.2024

Şehitler uğurlandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Şehitler uğurlandı
Adıyaman'daki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda, geçen 9 Şubat günü, görev esnasında yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay için dün memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Katranlı Köyü'nde tören düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin eşi Nejla Tuğay, yakınları tarafından teskin edilirken, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Tuğay, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Hakkâri-Şırnak'ta araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel (24) de memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Arpalıuşağı Mahallesi'nde toprağa verildi
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Şehitler uğurlandı
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