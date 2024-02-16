İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan Karagümrükspor’a müjde

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyareti sırasında Kurum'a İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa eşlik etti. Kurum'u Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp üyesi sporcu çocuklar "İBB Başkanı Sayın Murat Kurum Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne Hoşgeldin" yazılı pankart ile karşıladı. Kurum'a kulübün adını taşıyan atkı takılırken ve çocuklar tarafından da çiçek hediye edildi.

Çocuklar ile sahaya giren Murat Kurum, kaleye penaltı atışı yaptı. Daha sonra kaleci çocuğun yanına giden Kurum, "Gençlerimiz burada yetişiyorlar. Onlar için en güzelini hayal ediyoruz" şeklinde konuştu.