İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan Karagümrükspor’a müjde

"AVRUPA ŞAMPİYONALARININ BURADA YAPILDIĞI O GÜNLERİ TEKRAR GÖRELİM İSTİYORUZ"

İstanbul'u olimpiyat ve Avrupa şampiyonalarının yapılacağı bir şehir haline getirmek istediğini vurgulayan Kurum, "22 yıldır hep sporun sporcunun yanında olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu ülkemize yeni stadyumlar kazandıran, yine sporun, gençliğin, motivasyonunun artması adına adımlar atan bir iradeyiz. Bu iradeyi biz Fatih Karagümrükspor'umuzla birlikte daha da yukarıya çekeceğiz. İstanbul olimpiyat şehri olsun, Avrupa şampiyonalarının burada yapıldığı o günleri tekrar görelim istiyoruz. Son 5 yıla baktığımızda herhangi bir şampiyona düzenlenmemiş çünkü her sorunda olduğu gibi spora da ilgisiz kalınmış. Biz İstanbul'u olimpiyat şampiyonalarının, Avrupa şampiyonalarının yapılacağı bir şehir haline getirmek istiyoruz. Gençlerimiz gittiği her mahallede, her sokakta bu imkanlara erişebilirsin istiyoruz. Bu konuda olimpik sporlarımız ile alakalı Olimpiyat Komitesi ile bir araya geldik. Olimpiyat Komitesi'nde beklentileri tek tek not aldık. 1 Nisan sabahı olimpik veledrom, uluslararası jimnastik gibi tesislerimizi de İstanbul'a kazandıracağız. Her ilçede güreş, futbol, voleybol, basketbol gibi oyunlarda gençlerimiz bizim ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası turnuvalarda göndere çeksin ve başarılarımızla tüm dünyaya örnek olalım istiyoruz" şeklinde konuştu.