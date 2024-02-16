Mısır ziyareti dünya basınında ses getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ve Mısır'a yaptığı ziyaretler dünya medyası tarafından yakından takip edildi.Ethnos (Yunanistan): Erdoğan'ın Mısır ziyareti sırasında Doğu Akdeniz konusunda istediklerini elde etmiş olabileceğini aktardı.France 24 (Fransa): Mısır ziyaretini, "Erdoğan'ın Kahire ziyaretiyle Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor" ifadesiyle duyurdu.Bloomberg (ABD): "Erdoğan, tarihi Kahire ziyaretiyle Mısır'la ilişkilerini yeniden kuruyor" başlığı attı. DIŞ HABERLER