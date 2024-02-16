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Giriş Tarihi: 16.2.2024

Mısır ziyareti dünya basınında ses getirdi

Mısır ziyareti dünya basınında ses getirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ve Mısır'a yaptığı ziyaretler dünya medyası tarafından yakından takip edildi.
Ethnos (Yunanistan): Erdoğan'ın Mısır ziyareti sırasında Doğu Akdeniz konusunda istediklerini elde etmiş olabileceğini aktardı.
France 24 (Fransa): Mısır ziyaretini, "Erdoğan'ın Kahire ziyaretiyle Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor" ifadesiyle duyurdu.
Bloomberg (ABD): "Erdoğan, tarihi Kahire ziyaretiyle Mısır'la ilişkilerini yeniden kuruyor" başlığı attı. DIŞ HABERLER
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Mısır ziyareti dünya basınında ses getirdi
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