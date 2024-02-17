CHP’de Sarıyer krizi! Şükrü Genç dahil 4 aday adayı bildiri yayınladı: Kararı gözden geçirin

BAĞIMSIZ ADAYLIK İÇİN SİNYAL VERMİŞTİ

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, geçtiğimiz günlerde de Sarıyer Belediye Başkanlık Binasının önünde kalabalık halka hitaben açıklamada bulunmuş 18 Şubat'a kadar karardan dönülmezse bağımsız aday olabileceğinin sinyalini vermişti.

Genç, açıklamasında şunları ifade etmişti:

"Ayın 20'sine kadar bir süre vardır. Ben ayın 18'ine kadar bu sürenin ısrarla tekrardan gözden geçirilmesini istiyorum. Verilere bakalım, değerlendirmelere bakalım, analizlere bakalım. Sarıyer'de kim varsa onlara soralım. Umudumuz devam ediyor. Partimizin kazanacak adaydan yana tercihini bir daha gözden geçirmesini umuyor ve talep ediyorum. 18 Şubat akşamına kadar bu karar değişmezse bu toplanmalar artarak devam edecektir. Ben mühendisim tüm verileri toplar halkın ve tarafların fikrini alır ona göre karar veririm. Çok daha kalabalıklarla her yere duyururum. Bir şey söylemesem de halkım ne diyeceğimi anladı"