CHP’de Sarıyer krizi! Şükrü Genç dahil 4 aday adayı bildiri yayınladı: Kararı gözden geçirin

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken CHP'de aday belirleme süreci krizlerin gölgesinde gerçekleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan Özgür Özel'i hiçe sayarak İstanbul adaylarını ataması partide tepkilere yol açtı. Aday gösterilmeyen pek çok isim zehir zemberek sözlerle parti yönetimini eleştirdi.
4 ADAY ADAYINDAN ORTAK BİLDİRİ
Sarıyer'in mevcut belediye başkanı Şükrü Genç de yeniden aday gösterilmeyince partisini topa tuttu. Sosyal medya hesabından kendisi dahil 4 belediye başkan aday adayı ile ortak bildiri yayınlayan Genç, parti yönetimine "Kararı gözden geçirin" mesajı verdi.
"17 ADAYIN SONUNCUSU ATANDI"
Sarıyer Belediye Başkan aday adayları Şükrü Genç, Erol Aydın, Serdar Sarıakçalı, Dr. Cengiz Alp'in adı geçtiği bildiride CHP'nin Sarıyer'i kaybedeceği ifade edildi.
Bildiride şunlar kaydedildi:
"31 Mart 2024'te yapılacak kader seçimine sayılı günler kala ülkemizin ve partimizin kazanması adına bu ortak açıklamayı yapmayı aday adayları olarak bir görev olarak görüyoruz. Aday belirme sürecinde mülakatlara, eğilim yoklamalarına, kamuoyu anketlerine dayalı bir sürecin işletileceği, kurultayda kamuoyuna açıkça deklare edildi. İşte bu ilke ve beklentiler üzerine Sarıyer'de 17 aday adayı ortaya çıktı. Ancak, yapılan atamayla tüm yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer'de 17 aday içinden en sonuncusu atandı.
"CHP'NİN KAYBEDECEĞİ, GÜN GİBİ ORTADA"
Sadece ortak açıklama kararı alan bizler değil, Sarıyerliler de bu oldu bitti karşında öfkelidir, şaşkındır, ayaktadır. Bu haksızlığı kabul etmemektir. Sarıyer'de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır. Sarıyerliler ve başkan aday adayları olarak bizler bu vebalin sorumluları olmadığımızın genel merkez ve karar vericiler tarafından bilinmesini istiyoruz.
"KARARI GÖZDEN GEÇİRİN"
Artık, Sarıyer'in kaybedilmesinin sorumluluğu bizlerin değil sizlerin omuzlarındadır. Buradan bir kez daha partimize gönül veren tüm seçmenlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, balıkçılarımız, esnaflarımız, mülkiyet korkusu yaşayan mahallelilerimiz adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz."
BAĞIMSIZ ADAYLIK İÇİN SİNYAL VERMİŞTİ
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, geçtiğimiz günlerde de Sarıyer Belediye Başkanlık Binasının önünde kalabalık halka hitaben açıklamada bulunmuş 18 Şubat'a kadar karardan dönülmezse bağımsız aday olabileceğinin sinyalini vermişti.
Genç, açıklamasında şunları ifade etmişti:
"Ayın 20'sine kadar bir süre vardır. Ben ayın 18'ine kadar bu sürenin ısrarla tekrardan gözden geçirilmesini istiyorum. Verilere bakalım, değerlendirmelere bakalım, analizlere bakalım. Sarıyer'de kim varsa onlara soralım. Umudumuz devam ediyor. Partimizin kazanacak adaydan yana tercihini bir daha gözden geçirmesini umuyor ve talep ediyorum. 18 Şubat akşamına kadar bu karar değişmezse bu toplanmalar artarak devam edecektir. Ben mühendisim tüm verileri toplar halkın ve tarafların fikrini alır ona göre karar veririm. Çok daha kalabalıklarla her yere duyururum. Bir şey söylemesem de halkım ne diyeceğimi anladı"