CHP Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli partisine isyan bayrağını çekti! Haksızlık, adaletsizlik var...

KILIÇDAROĞLU SORUSUNA YANIT

"Aday gösterilmemenizin Kemal Kılıçdaroğlu ile bir ilgisi var mı?" sorusuna Hançerli, şu yanıtı verdi:

"Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle olmamalı. Kurultay salonlarında kalmalı o süreçler. Ama buna ilişkin eleştiriler var. Buna ilişkin değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerin de haklılık payı olduğuna dair bir kanaat oluşuyor. Dilerim öyle değildir ya da öyle olmadığını gösterecek hamleler yapılır."