DEM’den ittifak itirafı: Esenyurt, Mersin ve Akdeniz’de anlaştık..

DEM'DEN İTTİFAK İTİRAFI: ESENYURT, AKDENİZ, MERSİN İÇİN ANLAŞTIK

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan ittifak itirafı geldi. Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Mersin, Akdeniz ve Esenyurt için anlaştıklarını açıklayan Doğan; Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"ADANA VE İSTANBUL'DA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Doğan yaptığı açıklamada, "Kent uzlaşı sağlanan bazı yerleri de açıklamak istiyorum. Kent uzlaşısı görüşmeleri devam ediyor. Bazı yerlerde yol alınabildi. Süren görüşmeler varken oralara ilişkin açıklama yapamıyorum. Uzlaşının sağlandığı bazı yerler var mesela; Mersin, Akdeniz, Esenyurt... Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde ise görüşmeler sürüyor." dedi.