Madenci Kenan ve arkadaşlarının kahramanlığı! 60-70 kişinin hayatını kurtardılar

İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 722 personel katılıyor. Ayrıca 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, 1 georadar, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 yer altı radarı ve iş makineleriyle arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanarak, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini tespit etmeye çalışıyor. Bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi, ekipler bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, bölgede sürekli olarak toprak ve su analizi ölçümü gerçekleştiriyor.