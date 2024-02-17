Madenci Kenan ve arkadaşlarının kahramanlığı! 60-70 kişinin hayatını kurtardılar

İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 722 personel katılıyor. Ayrıca 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, 1 georadar, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 yer altı radarı ve iş makineleriyle arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanarak, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini tespit etmeye çalışıyor. Bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi, ekipler bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, bölgede sürekli olarak toprak ve su analizi ölçümü gerçekleştiriyor.
BOŞALTILAN BÖLGEYE KONTROLE GİDİYORLARDI
20 yıldır madende çalışan liç sorumlusu Kenan Öz ve 2 arkadaşı, toprak yığılan bölgede çatlak tespit edilip, 'boşaltın' uyarısı gelince yaklaşık 60-70 kişiyi bölgeden tahliye etti. Ancak araçla tekrar bölgeyi kontrole giderken araç toprak yığını altında kaldı. İliç ilçesi Çöpler köyü muhtarı Mahmut Öz, toprak altında kalan beyaz araçta yeğeni 44 yaşındaki Kenan Öz ve iş arkadaşları Ramazan Çimen ile Adnan Keklik'in olduğunu söyledi. SABAH'ın ulaştığı muhtar Mahmut Öz, "Yeğenim Kenan orada liç sorumlusuydu. 20 yıldır aynı firmada çalışıyordu. Çatlak tespit edilince, Kenan ve arkadaşları 60-70 kişiyi tahliye etmiş. Daha sonra beyaz araçla boşaltılan bölgeye denetlemeye giderken göçük yaşanıyor. Kenan'ın yanında Adnan Keklik ve Ramazan Çimen de varmış. Üzüntümüz büyük" dedi.
8 KİŞİ ADLİYEDE
Olayla ilgili gözaltına alınan Anagold firması Genel Müdür Yardımcısı Kanadalı J.R.G., bölüm müdürü H.Ü., Baş mühendis M.B., Ş.D., S.D., A.R.K, M.T., operasyon direktörü A.C.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Şüpheliler hakkında 'birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
BAKAN BAYRAKTAR: "3'Ü BİR LOKASYONDA,6'SI DİĞER LOKASYONDA ARANIYOR"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden kazasında kaybolan işçilere yönelik arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik." dedi
Madende toprak altında kalan Kenan Öz (43), Ramazan Çimen (48), Adnan Keklik (42), Fahrettin Keklik (40), Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kozar, Şaban Yılmaz (45), Uğur Yıldız'ın (37) yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.