Yapay zekanın kurgu videolarında manipülasyon tehlikesi! "Ayırt etmesi zor bir teknoloji var"

'MANİPÜLASYONA YOL AÇABİLİR'

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Şimdiye kadar sahte sesleri, görselleri veya videoları birkaç kaynaktan teyit ederek anlayabiliyorduk. Ancak artık karşımızda çok daha ayırt etmesi zor bir teknoloji var. Bu noktada sosyal medya şirketlerinin yapay zekâ şirketleri tarafından üretilen içerikleri mutlaka belirtmesi gerekiyor. Aksi halde seçimler, afetler veya toplumsal olaylarda ürkütücü manipülasyonlarla karşılaşabiliriz. Türkiye'nin de 7253 sayılı Sosyal Medya Düzenlemesi'nde yapay zekâ için çalışmalar yapması ya da bu alanda özel bir yasa hazırlaması lazım diye düşünüyorum" dedi.