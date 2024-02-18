Bakanlar Erzincan’da heyelan bölgesindeki son durumu aktardı: 35 milyon metreküp toprak var, su ve toprakta zararlı madde yok

"SU VE TOPRAKTA ZARARLI MADDE YOK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Arkada çok büyük bir kütle var. Yoğun bir çaba ve fedakârlık içinde uyum içinde devam ediyor. Sabra ve Allah'ın yüzümüze bakmasına ihtiyacımız var. Umarım en kısa sürede netice alırız. Bu çalışmalar devam ediyor. Çevreyle ilgili de her türlü tedbiri almış durumdayız. DSİ, ciddi bir çalışma yürütüyor. DSİ suyu farklı alanlara yönlendiriyor. Yeni bir su hareketini kontrol altına almayla ilgili tüm tedbirler alındı. Sık sık ölçümler yapılıyor. Hem suda hem toprakta halk sağlığına zarar verecek bir durum olmadığı yönünde" ifadelerini kullandı.

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