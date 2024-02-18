Bakanlar Erzincan’da heyelan bölgesindeki son durumu aktardı: 35 milyon metreküp toprak var, su ve toprakta zararlı madde yok

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç'te maden sahasında yürütülen arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı.
"2 BİN 700 İNSAN GÜCÜ VAR, 800 ARACIMIZ VAR"
Bakan Yerlikaya "Seferberlik ruhuyla gece gündüz çalışıyoruz. Bu maden ocağı 940 hektarlık bir arazi. Liç alanı dediğimiz yerde 35 milyon metreküplük toprak kütlesi var. Toprağın kaydığı zamanda dere alanına 5 milyon metreküplük toprak kaymasıyla kütle vadiye doğru gitti. Maden ocağında 1,2 milyon metreküplük toprak kayması gerçekleşti. İki tepeden yaptığımız arama kurtarma çalışmalarında çalışanların güven ortamında çalışması için olası kaymayı anlık izliyoruz. AFAD 500'ün üzerinde profesyonel ekibimiz var. 2700 insan gücü var. 800 aracımız var. Araç ve insan kaynağı olarak eksikliğimiz yok.
Hepimizin tek bir niyeti var, bu işi en kısa zamanda tamamlamak. İlave insan ve araç kaynağımız doğuyorsa en kısa sürede tamamlıyoruz. 9 canımız bu toprağın altında. Yakınlarının hepsini ziyaret ettik. Sabrı anlayışı için minnettarız. Geçmiş olsun dileklerimi paylaşmak istiyorum. Sabra ihtiyacımız var. Böyle büyük bir toprak kütlesinin hareket ettiği ortamda, planımız şu; 5 milyon metreküplük hedef alanda ve arkasındaki alanda toprağı geçici tahliye ediliyoruz. Günlük 1000-1500 kamyon hareketle tahliye sürecini yapmaya devam ediyoruz.
"SU VE TOPRAKTA ZARARLI MADDE YOK"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Arkada çok büyük bir kütle var. Yoğun bir çaba ve fedakârlık içinde uyum içinde devam ediyor. Sabra ve Allah'ın yüzümüze bakmasına ihtiyacımız var. Umarım en kısa sürede netice alırız. Bu çalışmalar devam ediyor. Çevreyle ilgili de her türlü tedbiri almış durumdayız. DSİ, ciddi bir çalışma yürütüyor. DSİ suyu farklı alanlara yönlendiriyor. Yeni bir su hareketini kontrol altına almayla ilgili tüm tedbirler alındı. Sık sık ölçümler yapılıyor. Hem suda hem toprakta halk sağlığına zarar verecek bir durum olmadığı yönünde" ifadelerini kullandı.
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