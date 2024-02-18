İsrail’in zulmünü durdurun

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı dün dünya genelindeki "Küresel Eylem Günü (Global Action Day)" kapsamında yurdun dört bir yanında protesto gösterileri düzenlendi. Vatandaşlar yaptıkları yürüyüşlerle tepkilerini dile getirdi.Filistin İnisiyatifi Platformu, Sultanahmet'ten Eminönü'ne yürüyüş düzenledi. Ellerinde Filistin ve Türk bayrağı alan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Vatandaşlar İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı hep birlikte "Dur" diye haykırdı. Yürüyüşün sonunda Eminönü'ne ulaşan vatandaşlar önce Gazze'de şehit olanlar için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından da dualar edildi. Filistin İnsiyatifi Platformu yöneticisi Enes Yalman, "İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını 134 gündür sürdürüyor. Tüm dünyada 100 şehir, 45 ülkede hep beraber Gazze için Filistin için özgürlük için haykırdık" dedi. Fatih'te bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.Ankara Filistin Dayanışma Plaftormu'nun çağrısıyla öğle namazında Tuğba Altınok Camisi'nde bir araya gelen grup, sloganlar eşliğinde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne yürüdü. "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" sloganı atan grup, "Gazze'de soykırımı durdurun", "Deniz yolu, hava yolu ulaşımı kesilsin" yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Okunan bildiride İsrail'in Gazze'ye karşı 134 gündür süren "soykırımında" enkaz altında kalanlarla can kaybının 35 bine ulaştığı kaydedildi.Tıp fakültesi öğrencilerinin terör, soykırım ve İsrail'in Gazze'yi işgalini protesto etmek amacıyla başlattığı sessiz yürüyüşün 14'üncüsü gerçekleştirildi. Eski Cami önünde bir araya gelen tıp fakültesi öğrencileri ve hekimler, ellerinde döviz- ler ve pankartlar sessiz yürüyüş yaptı.Kentteki çeşitli hastanelerde görev yapan hekim ve sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için giydikleri kanlı önlük ve açtıkları pankartlarla sessiz yürüyüş düzenledi.Hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenledi. Tarihi Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen hekimler ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü. Bazı sağlıkçıların çocuklarıyla katıldığı programda, Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.Adapazarı ilçesindeki Tozlu Cami önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar slogan atmadan yürüdü.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Parkı'nda toplanan Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı. Yürüyüş, dua edilmesiyle son buldu.