Haberler Gündem Haberleri Avukat Feyza Altun’a “dini değer” soruşturması! İslam diniyle ilgili küfürlü paylaşım yapmıştı
Giriş Tarihi: 19.2.2024 12:11 Son Güncelleme: 19.2.2024 12:26

Avukat Feyza Altun’a “dini değer” soruşturması! İslam diniyle ilgili küfürlü paylaşım yapmıştı

Avukat Feyza Altun’un sosyal medya hesabı üzerinden İslam diniyle ilgili, "Şeriate s...yım" paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü. Küfürlü paylaşımıyla ilgili Altun hakkında Başsavcılık da harekete geçti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli avukat hakkında “Halkın bir kesiminin dini değerlerini aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Avukat Feyza Altun’a “dini değer” soruşturması! İslam diniyle ilgili küfürlü paylaşım yapmıştı

Avukat Feyza Altun'un sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunması üzerine ünlü avukata tepki yağdı. Altun sosyal medya hesabından İslam diniyle ilgili, "Şeriate s...yım" paylaşımında bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Feyza Altun isimli şahsın İslam dinine etmiş olduğu hakaret nedeniyle, bir grup avukat olarak suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

FEYZA ALTUN'A SORUŞTURMA

Bu küfürlü paylaşımına tepki yağan Avukat Feyza Altun hakkında Başsavcılık harekete geçti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli avukat hakkında "Halkın bir kesiminin dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

CHP'li sapkın avukat Feyza Altun'dan İslam ve Kur'an'a hakaret! Tepkiler çığ gibi

ARKADAŞINA GÖNDER
Avukat Feyza Altun’a “dini değer” soruşturması! İslam diniyle ilgili küfürlü paylaşım yapmıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA