Avukat Feyza Altun’a “dini değer” soruşturması! İslam diniyle ilgili küfürlü paylaşım yapmıştı

Avukat Feyza Altun'un sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunması üzerine ünlü avukata tepki yağdı. Altun sosyal medya hesabından İslam diniyle ilgili, "Şeriate s...yım" paylaşımında bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Feyza Altun isimli şahsın İslam dinine etmiş olduğu hakaret nedeniyle, bir grup avukat olarak suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

FEYZA ALTUN'A SORUŞTURMA

Bu küfürlü paylaşımına tepki yağan Avukat Feyza Altun hakkında Başsavcılık harekete geçti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli avukat hakkında "Halkın bir kesiminin dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.