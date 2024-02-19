CEMAL CANPOLAT'TAN BOMBA AÇIKLAMA!

Ekrem İmamoğlu kendine yakın isimleri aday gösterirken, aday gösterilmeyen bazı isimler de partiye isyan bayrağı açtı. CHP'nin yüksek oy oranına sahip olduğu ilçelerden olan Bakırköy'e ise Ayşegül Ovalıoğlu aday gösterildi. Ovalıoğlu ile ilgili çarpıcı gerçeği ise CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ortaya çıkardı.

CHP'li Cemal Canpolat açıkladı: Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktoru Bakırköy'e aday

"BABASININ DOKTORUNU ADAY YAPTI"

Bakırköy'de 17 adayın içinden Ayşegül Ovalıoğlu'nun seçildiğine dikkat çeken Canpolat şunları söyledi:

"Bakırköy'de 17 tane aday var. Seni destekleyen adaylar var. Mesela Ali Rıza Akyüz var, seni destekledi. Benim 30 yıllık arkadaşım. İl kongresinde Ekrem Bey'i desteklediğini söyledi, bari onu koy. Kadın başkan mı arıyorsun ilçe başkanını koy. Başarılı bir ilçe başkanıdır. Kimi koyuyorsun? Babanın referans verdiği doktoru getiriyorsun, Bakırköy'e aday gösteriyorsun. Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktoru."