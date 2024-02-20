CHP'li Cemal Canpolat açıkladı: Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktoru Bakırköy'e aday

CHP'de kavga ve kaosun gölgesinde geçen aday belirleme sürecine ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktorunun Bakırköy Belediye Başkanlığına aday olduğunu söyledi. CHP'nin yüksek oy oranına sahip olduğu Bakırköy'e Ayşegül Ovalıoğlu aday gösterilmişti.