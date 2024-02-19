Deva Partisi Ankara İl Başkanı Nutku Akın istifa etti! Ali Babacan’ı hedef aldı: Partide demokrasi yok!

DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Nutku Akın, DEVA Partisi Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Akın, partinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 19 Eylül 2023'ten beri Ankara İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade ederek, son zamanlarda parti içerisinde yaşanan sorunların ve kişisel çıkarların kendisini istifaya zorladığını söyledi.

Partinin halk karşısındaki popülerliğinin düştüğünü, seçimlerde başarısız olma ihtimalinin arttığını ifade eden Akın, Genel Başkan Ali Babacan'ın süreci sağduyuyla yönetemediğini ve genel merkezde bulunan birkaç kişilik grubun etkisinde kaldığını iddia etti.

ADAY KRİZİ BÜYÜYOR

Akın, belediye başkanı adaylarının belirlenme sürecinde kendisiyle istişare edilmediğini, aday olan bazı kişileri Whatsapp yoluyla öğrendiğini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Keçiören Belediye Başkan adayı Hamza Aydoğdu'nun adli süreçleri devam ederken aday gösterilmesinin doğru olmadığını savundum. Genel merkez sindirme politikasına maruz kalmış bir il başkanıyım. Meclise giren 15 vekilin elini taşın altına koymadığı bir süreçte teşkilatın motivasyonu düşmektedir, geleceğe dair umudumuz kalmamıştır. Bu nedenlerle Ankara İl Başkanlığı görevimi bırakma kararı aldım."

Ali Babacan'ın iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sürekli eleştirdiğini dile getiren Akın, "Siz daha fazlasını yapıyorsunuz. Parti içerisinde demokrasiyi işletmiyorsunuz." dedi.