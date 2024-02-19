Batan gemideki işinden kazadan 2 gün önce ayrılan usta: Her hafta patlayan bir yerine kaynak yapıyorduk

Marmara Denizi'nde 6 mürettebatıyla birlikte batan kargo gemisindeki işinden kazadan 2 gün önce ayrılan elektrikçi ve yağcı Doğuşcan Yaylak (24) SABAH'a konuştu. Geminin her hafta patlayan yerlerini kaynak yaptıklarını söyleyen Yaylak, "Ben tehlikenin farkına vardım ve gemiden 2 gün önce ayrıldım. İşten ayrılmasaydım ben de hayatta olmayabilirdim. Aşçı Zeynep Kılınç ve kaptan Hasan Mehmet Uyanık kalmam için ısrar ettiler. 'Bu sefere de katıl, daha sonra ayrılırsın' dediler. Ancak kabul etmedim. Gemiden ayrıldıktan sonra İzmir'e geldim. Yol yorgunu olduğum için uyudum. Uyandığımda geminin battığını televizyondan gördüm.Çok üzüldüm. Kendi aramızda "Bu gemi yakında batar' diyorduk. Sürekli tamir ediyorduk. O geminin sefere çıkmaması gerekiyordu. Hurdaya ayrılması gerekiyordu. Gemi kaptanı bile batacağını söylüyordu. Düşündüğümüz şey maalesef kısa sürede gerçekleşti" dedi.Yaylak, "Gemide bir ay çalıştım, mürettebatın hepsini tanıyorum. Gemiden video çekip ailesine gönderen kişi benim yerime yağcı olarak işe başlayan kişi. Birkaç gün önce iş başı yapmış. Kendim gemiden ayrılarak doğru bir karar vermişim. Verilmiş sadakam varmış. Kurtulduğuma sevinemedim. İçimde bir burukluk var" diye konuştu.'Batuhan a' gemisinin batığında cansız bedenine ulaşılan aşçı Zeynep Kılınç dün memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar tarafından dün çıkarılan 33 yaşındaki Kılınç'ın naaşı, hava yoluyla Adana'ya getirildi. Kılınç için Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, annesi Nilüfer Kılınç, ailesi ve yakınları katıldı. Namazın ardından Zeynep Kılınç'ın cenazesi toprağa verildi./SABAHMarmara Denizi'nde batan gemiyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama: Soruşturmanın 1 cumhuriyet başsavcıvekili, ilçe cumhuriyet başsavcısı ve 2 cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğü ayrıca deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi görevlendirildi.Hava şartlarının kötü seyrettiği 3 gün boyunca tüm imkanların seferber edildiği arama kurtarma çalışmalarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar dün batığa 5'inci dalışı gerçekleştirdi. 9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter ve yaklaşık 852 kişiden oluşan ekiple devam eden arama çalışmalarına karadan da AFAD, JAK, JÖH, Deniz Polisi, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve belediyelere ait arama kurtarma ekipleri destek veriyor. TCG Akın'a ait dalış timi, Nene Hatun gemisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait rov cihazları faaliyetlerini sürdürüyor.Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" isimli kargo gemisi çsu altındadalgıçlar tarafından çgörüntülendi. Görüntülerde geminin kaptan köşkü bulunuyor. Bu bölümdeki klima, araç gereç ve diğer eşyaların da su altında tamamen yerlerinden oynadığı ve dağıldığı görülüyor.Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşmıştı.Kılınç'ın cansız bedeninin 51 metre derinlikteki geminin kaptan köşkünnün alt kısmında bulunduğu öğrenildi.Geminin diğer mürettebatının da batma anına kadar sökülen brandayı toparlamaya çalıştıkları için güverte kısmında olabilecekleri ihtimali değerlendiriliyor. Özel eğitimli 19 dalgıç 'ROV-İnsansız Su Altı Görüntüleme Robotu' indirilerek akustik ses dalgalarıyla görüntüleme yapılıyor. Dalgıçlar da bu cihazlarla tespit edilen bölgeye dalış gerçekleştiriyor.SABAH