İzmir’de sosyal konut hamlesi! Hamza Dağ tek tek açıkladı: Kiralarda büyük düşüş olacak

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, katıldığı İzmir'e dair vaatlerini anlattı. Hamza Dağ, İzmir'in birinci sorununun trafik olduğunu kaydederek, "Trafik ve kentsel dönüşüm önceliğimiz." dedi.

Hamza Dağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

Şu an İzmir Milletvekili değilim. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı devam ediyor. AK Parti'de yıllardır siyaset yapıyoruz. Hayatımın büyük bir kısmı İzmir'de geçti. Çocuklarım orada dünyaya geldi. Her mahallede mutlaka bizim bir izimiz vardır. Bir hikayemiz var şimdi de yeni bir yola çıkmak istedik.

"BU KEZ OYUM HAMZA ABİ DİYENLER VAR"

Ben gerçekler üzerine siyaset yapıyorum. İzmirli, İzmir'in Kordon'u da Karşıyaka'sı da benim veya Ödemiş'i de benim. Buralara temas etmiş biriyim. Bu kez oyum sana Hamza Abi diyenler var. Ben kampanyada bizden önceki dönemi kötülemeyeceğim dedim. İnsanlar yaşıyorlar zaten telaffuz etsem ne olacak diyorum. Ben yapacaklarıma odaklandım. Artık kronik sorunları öteleyemeyiz. Başka şeyleri sorguluyorlar. 33 ilçe belediye başkan adayımız var. Bu kadar yıl Ankara tecrübemiz var. Bunlar İzmir'de verdiğimiz sözleri gerçekleştireceğimizin göstergesidir.