Hamza Dağ duyurdu: Doğal gaz oranını yüzde yüze çıkartacağız

Bağarası Gençlik ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret eden Dağ burada yaptığı açıklamada, "Bu şehre iyi ki emek vermişim, iyi ki çaba göstermişim, iyi ki zamanımı bu şehirde harcamışım. Şimdi yeni bir yol, yeni bir heyecan ve büyükşehir belediye başkanı olarak, Tamer kardeşim de ilçe belediye başkanı olarak iyi bir ekip olacağız. Kol kola vereceğiz ve kronik hale gelen bu sorunları çözüme kavuşturacağız" dedi.