Hamza Dağ İzmirli gençlerle bir araya geldi: Özgürlük herkesin vazgeçilmezidir

GENÇLERE İZMİR KART MÜJDESİ

Dağ, yarın yapacağı proje tanıtım toplantısı öncesi gençlere bazı müjdelerini de açıkladı. Dağ, "Size buradan şunun müjdesini vermiş olayım. İzmir'im kart, Genç İzmir'im Kart, Öğrenci İzmir'im Kart inşallah 1 Nisan'dan sonra sizlerin emirlerinde olacak. O kartları o kadar çok kullanacaksınız ki eskiyecek." dedi.

"BİRÇOK KÜTÜPHANE YAPACAĞIZ"

Gençlerden birinin kütüphanelere ilişkin projeleri sorması üzerine konuşan Hamza Dağ, "Gerçekten Millet Kütüphanesi çok önemli. Aynı zamanda bizim belediyelerin hepsinde var ve içerisinde çay, çorba, kek ücretsiz. İzmir'de var mı bir tane? Ne yazık ki yok. Menemen'de şimdi yapıyoruz. Çok emin olun, yani büyükşehir olduğumuzda biz inşallah ilçelerde de her yerde ciddi sayıda 'Nev Mekan' mekan tarzında öğrencilerin gelip ders çalışabileceği, aynı zamanda sosyal aktivite yapabileceği ve çayının, çorbasının, kekinin de ücretsiz olacağı birçok kütüphane kuracağız. Bunu yapacağız." dedi.

"BELEDİYE BAŞKANININ ŞATOSUNU SOSYAL TESİSE ÇEVİRECEĞİM"

Hamza Dağ, İzmir'in gündemin oturacak önemli bir projesini de gençlere açıkladı. Dağ, "Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı, biliyorsunuz 'Şato'da oturuyor. Ben 'Şato'da oturmayacağım. Bunu net bir şekilde söylüyorum. 'Şato'yu öğrencilerin, bu şehrin hanımlarının ve ailelerin, gelip sosyal tesis olarak kullanacağı çok uygun fiyatlı bir yer haline getireceğiz. Bunun da sözünü buradan vermiş olalım. Uzun süredir aslında aklımdaydı ama büyükşehir belediye başkanımız rencide olur mu acaba diye endişe içindeydim. Büyükşehir belediye başkanı olarak 'Şato'da değil, yine şu anda halkın içinde nasıl oturuyorsam o şekilde oturmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

HAMZA DAĞ'I DUYGULANDIRAN ANI

Bir gencin siyasetin hayatına kattıklarını ve kendisinden götürdüklerini sorması üzerine Hamza Dağ duygulandı. Dağ, yaşadığı hüznü şu cümlelerle anlattı: Gençliğimi siyasete harcadım demiyorum, gençliğimi siyasetle bereketlendirdim diyorum. Tabii içimde ukde olan ne var? Ben çocuklarımın yeteneklerini Kovid-19 zamanında keşfettim. Kovid-19 olmasaydı ben çocukların yeteneklerini göremeyecektim belki de. Benim için az yetenekli dediğim çocuğumun aslında ne kadar çok yetenekli olduğunu gördüm. İşte bu biraz sizi zorluyor." Dağ'ın bu anları anlatırken duygulanması, salondakileri de duygulandırdı.

"BU GÖREVİ HAYAL ETTİM"

Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı hayal ettiğini belirterek, "Siyaset yapmak istiyordum, milletvekili olmak da hep içimde vardı. Milletvekilliğim dönemince yani bir gün bu şehirde büyükşehir belediye başkanı olursam ne yapmam lazım? Ne yapabilirim? Nereye kadar bir şey yapabilirim? Tabii bunun hayalini kurdum. Bugün onun hayalini kurduğum için adaylık süreci olduğunda ben varım. Çünkü ben bu şehrin her yerinde bir iz eser bıraktım. İnşallah hep birlikte bunun da nasip olduğunu göreceğiz ve birlikte bu şehri yöneteceğiz."

"KÖRFEZ TURKUAZ RENKTE OLACAK"

İzmir'in çevre kirliliğine de değinen Hamza Dağ, bu konuda projelerinin de olduğunu belirtti. Dağ, "Hem Harmandalı hem çöp konusu ve bunun yanında körfezin temizlenmesi ana gündemlerimizden birisi olacak. Daha çok doğalgazı şehrin tamamını hakim kılarak çözebileceğimiz bir iş. Körfez ile ilgili şunu söyleyeyim, Körfez her halükarda turkuaz renkte olacak." dedi.