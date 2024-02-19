Son dakika: Başkan Erdoğan, Azerbaycan'la ticaret hacminde hedefi açıkladı: 15 milyar dolar | "Türkiye dünya çapında söz sahibi"

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"TOPLAM TİCARET HACMİ 7,5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ YAKALADI"
"İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasından büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu seçim Azerbaycan açısından tarihi bir öneme sahip. Seçim sonuçlarının Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkiler için hayırlı olmasını diliyorum.
Aziz kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm yönleriyle gözden geçirdik. Toplam ticaret hacmimiz 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladı. 15 milyar dolarlık seviyesine ulaşmak için gayretlerimizi artırma içindeyiz.
TANAP'ın kapasitesinin artırılması, Hazar doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması bu kulvardaki önceliklerimiz arasındadır.
Karabağ'da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bunun kapanmaması çok önemlidir.
Üçüncü tarafları da süreci zehirlemek yerine yapıcı katkıda bulunmaya davet ediyoruz.
Görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ayaklar altına alan katliamlarını da değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte can Azerbaycan'la kardeşlik hukukumuzla yol sürdürmeye devam edeceğiz."
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Video
"TÜRKİYE DÜNYA ÇAPINDA SÖZ SAHİBİDİR"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar:
Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından benim ilk ziyaretim kardeş ülkeye olmuştur. Bu bir gelenektir. Türkiye-Azerbaycan ilişkisi Asya için çok önemlidir. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir. Azerbaycan yalnız değil, Karabağ zaferinde Türkiye bizim yanımızdaydı.
Türkiye Cumhuriyetlerinin birliği gücümüze güç katacak. Türk dünyası birleşmelidir.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, konuk Cumhurbaşkanı'na protokol kapısına kadar eşlik etti. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Başkan Erdoğan, Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
ALİYEV ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Aliyev, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Aliyev, deftere şunları yazdı:
"Türk dünyasının büyük evladı, yetenekli komutan ve dahi lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını en içten saygı ve ihtiramla anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yüz yıl önce en muhteşem eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla adını dünya tarihinin sayfalarına ve halkının kalbine altın harflerle edebi olarak kazımıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu devletin bugünkü gelişim seviyesini, refahını, kudretini ve küresel alemdeki nüfuzunu görmekten kardeş Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı olarak hususi gurur duyuyorum. Halklarımızın en büyük serveti olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşlik, birlik ve dayanışmasını korumak ve gelecek nesillere armağan etmek, stratejik müttefikliğimizi her yönlü geliştirmek ve pekiştirmek, iki ülkenin önünde duran en ali görevdir. Azerbaycan'ın sevincini kendi sevinci, kederini kendi kederi bilen büyük şahsiyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, Azerbaycan halkının kalbinde daima yaşayacaktır. Ruhu şad olsun!"
ALİYEV'İ İLK ERDOĞAN TEBRİK ETMİŞTİ
Aliyev'i ilk tebrik edenlerin başında Başkan Erdoğan vardı. Seçimin ardından Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Aliyev, ilk resmi ziyaretini ise Türkiye'ye yaptı.
Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev, en son Kasım ayında bir araya geldi. İki lider, Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı ile Özbekistan'daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvelerine katıldı.