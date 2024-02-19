Başkan Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Küliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirildiğini belirterek, "Toplam ticaret hacmimiz 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladı. 15 milyar dolarlık seviyesine ulaşmak için gayretlerimizi artırma içindeyiz." dedi. Karabağ'da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgede kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldığını söyleyen Erdoğan, "Bunun kapanmaması çok önemlidir. Üçüncü tarafları da süreci zehirlemek yerine yapıcı katkıda bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.