Başkan Erdoğan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde konuşuyor

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Törende Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Değerli Hakim ve Savcılarımız, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hepiniz hoş geldiniz.

Artık sayıları 24 binin üzerine çıkan hakim ve savcılarımız milletimiz adına adaleti tesis etmenin mücadelesini veriyor.

Adaletin gücü yerine güçlünün adaletinin egemen olduğu dönemler ülkemizde çok ağır yaralara neden oldu. Cumhuriyet tarihimizin en büyük kalkınmalarına imza atarken, adalet sistemimizi güçlendirmeyi 4 temelden biri olarak gördük.