Başkan Erdoğan'dan Danıştay’ın FETÖ kararına tepki: "Yüksek yargıdaki ihtilafı gidereceğiz" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Danıştay'ın FETÖ kararlarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, " Anayasamıza göre her birinin görev alanı farklı olan yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz. Danıştay'ın kararı tartışmalı. İlk adımı 8. Yargı Paketi ile attık." ifadelerini kullandı.
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