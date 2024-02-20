Başkan Erdoğan'dan Danıştay’ın FETÖ kararına tepki: "Yüksek yargıdaki ihtilafı gidereceğiz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Danıştay'ın FETÖ kararlarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, " Anayasamıza göre her birinin görev alanı farklı olan yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz. Danıştay'ın kararı tartışmalı. İlk adımı 8. Yargı Paketi ile attık." ifadelerini kullandı.