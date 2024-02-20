CHP’deki aday kavgasında flaş gelişme! Şükrü Genç: Bağımsız aday oluyorum

18 Şubat akşamına kadar bu karar değişmezse bu toplanmalar artarak devam edecektir. Ben mühendisim tüm verileri toplar halkın ve tarafların fikrini alır ona göre karar veririm. Çok daha kalabalıklarla her yere duyururum. Bir şey söylemesem de halkım ne diyeceğimi anladı"

CHP'de Sarıyer krizi! Şükrü Genç dahil 4 aday adayı bildiri yayınladı: Kararı gözden geçirin