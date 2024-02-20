CHP’deki aday kavgasında flaş gelişme! Şükrü Genç: Bağımsız aday oluyorum

Son dakika haberi... Şu an CHP'den Sarıyer Belediye Başkanı olan, ancak yerel seçimlerde aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.
YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Şükrü Genç önceki yaptığı açıklamada, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel'in aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00'ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.
SONUÇ DEĞİŞMEDİ
Ancak bu açıklamanın ardından yeni bir gelişme yaşanmadı ve CHP Şükrü Genç'i Sarıyer'den aday göstermedi. Şükrü Genç bu kararın ardından bugün yaptığı açıklamada 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini duyurdu.
Genç, açıklamasında şunları ifade etmişti:
"Ayın 20'sine kadar bir süre vardır. Ben ayın 18'ine kadar bu sürenin ısrarla tekrardan gözden geçirilmesini istiyorum. Verilere bakalım, değerlendirmelere bakalım, analizlere bakalım. Sarıyer'de kim varsa onlara soralım. Umudumuz devam ediyor. Partimizin kazanacak adaydan yana tercihini bir daha gözden geçirmesini umuyor ve talep ediyorum.