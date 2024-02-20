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Giriş Tarihi: 20.2.2024 13:43 Son Güncelleme: 20.2.2024 14:12

CHP'deki aday kavgasında flaş gelişme! Şükrü Genç: Bağımsız aday oluyorum

Son dakika haberi...Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Özgür Özel kararıyla Sarıyer'den aday gösterilmemesi nedeniyle CHP Genel Merkez'e kararın yeniden değerlendirilmesi için 19 Şubat'a kadar süre vermişti. Şükrü Genç dün de görüşmelerden bir sonuç alamayınca, bugün seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
CHP’deki aday kavgasında flaş gelişme! Şükrü Genç: Bağımsız aday oluyorum

Son dakika haberi... Şu an CHP'den Sarıyer Belediye Başkanı olan, ancak yerel seçimlerde aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Şükrü Genç önceki yaptığı açıklamada, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel'in aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00'ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.

SONUÇ DEĞİŞMEDİ
Ancak bu açıklamanın ardından yeni bir gelişme yaşanmadı ve CHP Şükrü Genç'i Sarıyer'den aday göstermedi. Şükrü Genç bu kararın ardından bugün yaptığı açıklamada 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini duyurdu.

BAĞIMSIZ ADAYLIK İÇİN SİNYAL VERMİŞTİ

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, geçtiğimiz günlerde de Sarıyer Belediye Başkanlık Binasının önünde kalabalık halka hitaben açıklamada bulunmuş 18 Şubat'a kadar karardan dönülmezse bağımsız aday olabileceğinin sinyalini vermişti.

Genç, açıklamasında şunları ifade etmişti:

"Ayın 20'sine kadar bir süre vardır. Ben ayın 18'ine kadar bu sürenin ısrarla tekrardan gözden geçirilmesini istiyorum. Verilere bakalım, değerlendirmelere bakalım, analizlere bakalım. Sarıyer'de kim varsa onlara soralım. Umudumuz devam ediyor. Partimizin kazanacak adaydan yana tercihini bir daha gözden geçirmesini umuyor ve talep ediyorum.

18 Şubat akşamına kadar bu karar değişmezse bu toplanmalar artarak devam edecektir. Ben mühendisim tüm verileri toplar halkın ve tarafların fikrini alır ona göre karar veririm. Çok daha kalabalıklarla her yere duyururum. Bir şey söylemesem de halkım ne diyeceğimi anladı"

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CHP'deki aday kavgasında flaş gelişme! Şükrü Genç: Bağımsız aday oluyorum
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