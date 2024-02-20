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Giriş Tarihi: 20.2.2024 09:33 Son Güncelleme: 20.2.2024 09:41

Feyza Altun'a tutuklama talebi

Şeriat ile ilgili skandal bir paylaşımda bulunan CHP'li avukat Feyza Altun için tutuklama talebinde bulunuldu.

DHA
Feyza Altun’a tutuklama talebi

Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesaj yazdı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımların ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun dün gözatına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Feyza Altun sabah saatlerinde Beykoz Adliyesine getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Altun, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Feyza Altun'a tutuklama talebi
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