Arnavutluk ile ticaret hedefi 2 milyar dolar

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, dün Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Rama başkanlığında "Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı" gerçekleştirildi ve 6 anlaşmaya imza atıldı. Daha sonra düzenlenen basın toplantısında Başkan Erdoğan şunları söyledi:Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik. 600'ü aşkın Türk firması 15 binden fazla Arnavutluk vatandaşına istihdam sağlayarak ülke ekonomisine destek sağlıyor. Karşılıklı yatırımlarımızı artırmak ve iş çevrelerimiz arasındaki bağları daha da geliştirmek çalışmaya devam edeceğiz. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'un kalkınmasına yönelik projelere desteğimiz sürecek.Başbakan Rama'yla Ocak 2021'de Arnavutluk'ta üç ay içinde bir hastane inşa edeceğimizin müjdesini ve sözünü vermiştik. Hatta bu konuda Sayın Rama'yla iddiaya da girmiştik. Sözümüzü tuttuk üç ay gibi rekor bir sürede dostluk hastanemizi inşa ettik. Arnavutluk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.Başbakan'ın FETÖ'yle mücadele konusundaki hassasiyet biliyor, bunu takdirle karşılıyoruz. İlişkilerimizi zehirlemek için her yol ve yöntemi deneyen bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz.Türkiye ve Arnavutluk Balkanların barış ve istikrarının korunmasın katkı sağlayan iki NATO müttefikidir. Savunma sanayi ve askeri alandaki iş birliğini derinleştireceğiz . Edi Rama da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Arnavutlar çok iyi biliyor, Türkiye'de verilen söz tutulur. Gazze'de ateşkesin zamanı geldiğine inanıyoruz. Ortadoğu'nun 5 ülkesi ve Türkiye ile işbirliği sayesinde gerçekleştirebiliriz. Türkiye vazgeçilmez bir aktördür.