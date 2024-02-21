Bir acı haber daha

Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazında 6. günde yapılan aramalarda bir cesede daha ulaşıldı. Cesedin gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'a (40) ait olduğu belirlendi. Bursa Karacabey açıklarında batan geminin enkazında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçların yürüttüğü çalışmalara, TSK'nın Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç da destek veriyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, SAS komandolarının enkazda yaptıkları aramalarda kayıp personelden birinin cesedine makine dairesinde ulaşıldığını diğer kayıp 4 personel için aramaların devam ettiğini bildirdi. Karaya çıkarılan cansız bedenin gemiye Doğuşcan Yaylak'ın yerine işe alınan yeni yağcı Hüseyin Tutuk olduğu öğrenildi.Hüseyin Tutuk'un geminin batmaya başladığı dakikalarda Allah'a dua ederken son anlarını kaydedip eşine gönderdiği video yürekleri dağlamıştı. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirilen Tutuk'un Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor. Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Çalışmalarda daha önce gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.