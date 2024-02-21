CHP-DEM Parti ittifakı Saruhanlı’da bir kez daha deşifre oldu

ADAYLIĞIM RİSKE GİRDİ

Bilgin'in açıklamaları bunlarla da sınırlı kalmadı. Olayda kasıt olduğunu öne süren Bilgin kendi belediye başkanlığı adaylığının da meclis listesiyle aynı dosyada olduğunu, dolayısıyla adaylığının da risk kapsamına girdiğini anlattı.

KENDİ SORUMSUZLUKLARININ FATURASINI AK PARTİYE KESTİ

Açıklamasında CHP İlçe yöneticilerinin sorumsuzluğunun faturasını AK Partiye kesen Bilgin, bir kepçenin elektrik tellerini koparması sonucu ilçede meydana gelen elektrik kesintisinden de AK Partiyi sorumlu tuttu. İlçe Seçim Kurulunun CHP'nin itirazını reddetmesi durumunda seçime Saadet Partisi listelerinden gireceğini açıklayan Bilgin: "CHP'li meclis üyesi adayı arkadaşlarımız da aynı şekilde Saadet Partisi listesinden seçime girecek. Çünkü ilgili yasaya göre, listelerde istifalar, ayrılmalar, çekilmeler nedeniyle üç gün boyunca düzeltme süreci var" diye konuştu.