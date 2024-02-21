CHP-DEM Parti ittifakı Saruhanlı’da bir kez daha deşifre oldu

Yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi YSK'nın açıkladığı seçim takvimi doğrultusunda ülke genelinde seçime girecek siyasi partiler 20 Şubat saat 17.00'a kadar belediye başkan ve meclis üyesi aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.
SARUHANLI'DA CHP LİSTELERİ 8 DAKİKA GEÇ TESLİM ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı İlçesinde 'bu kadar da olmaz' dedirten bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre CHP İlçe örgütü, içinde Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusunun da yer aldığı meclis üyesi aday listesini 8 dakika gecikme ile saat 17.08'de ilçe seçim kuruluna teslim etti. İlçe seçim kurulu da süre dolduğu için başvuruyu reddetti. CHP İlçe örgütü ilçede yaşanan elektrik kesintisini gerekçe göstererek karara itiraz etse de sonuç değişmedi. CHP'nin başvurusunu görüşmek için toplanan ilçe seçim kurulu itirazı reddetti.
DEM PARTİYİ BEKLEMİŞLER
CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in yerel bir haber sitesine yaptığı açıklama CHP ile DEM Parti arasında yaşanan kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi. Açıklamasında; " Saat 15.30'a kadar DEM Partiyi bekledik." diyen Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin: "DEM Parti, listemize bir üye verecekti ve bizi saat 15.30'a kadar oyaladı. Bize haber vermeden gidip listelerini teslim ediyorlar. Bizim arkadaşlar da 16,30'da kendi hazırladığımız, DEM'in yer almadığı meclis listesini alıyorlar, ilçe seçim kuruluna götürüyorlar. Saat 16.50'de İlçe Seçim Kurulu'nun kapısında oluyorlar. Fakat ilçede saat 16.30'da başlayan ve 17.30'a kadar devam eden elektrik kesintisi vardı. İlçe Seçim Kurulu'ndaki görevli, odasında değildi ve 17.05'te masasına geldi, 17.08'de evrakları getirdiler şeklinde tutanak tutuyor." Dedi.
ADAYLIĞIM RİSKE GİRDİ
Bilgin'in açıklamaları bunlarla da sınırlı kalmadı. Olayda kasıt olduğunu öne süren Bilgin kendi belediye başkanlığı adaylığının da meclis listesiyle aynı dosyada olduğunu, dolayısıyla adaylığının da risk kapsamına girdiğini anlattı.
KENDİ SORUMSUZLUKLARININ FATURASINI AK PARTİYE KESTİ
Açıklamasında CHP İlçe yöneticilerinin sorumsuzluğunun faturasını AK Partiye kesen Bilgin, bir kepçenin elektrik tellerini koparması sonucu ilçede meydana gelen elektrik kesintisinden de AK Partiyi sorumlu tuttu. İlçe Seçim Kurulunun CHP'nin itirazını reddetmesi durumunda seçime Saadet Partisi listelerinden gireceğini açıklayan Bilgin: "CHP'li meclis üyesi adayı arkadaşlarımız da aynı şekilde Saadet Partisi listesinden seçime girecek. Çünkü ilgili yasaya göre, listelerde istifalar, ayrılmalar, çekilmeler nedeniyle üç gün boyunca düzeltme süreci var" diye konuştu.