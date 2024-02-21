Adaylık krizinin ardından bir şok daha! Özgür Özel’in memleketi Saruhanlı’da CHP adayı listeyi yetiştiremedi

Avukat arkadaşlarına çok teşekkür eden Karadağ, "Partimiz adına hukuki süreci yönettiler. Olumlu bir cevap aldık. Bir de Karabükteki tüm siyasi partilere bize destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bu gerçekten bir demokrasi mücadelesi." dedi.

CHP İl Başkanı Vedat Yaşar da teknik nedenlerden dolayı partileri adına üzücü bir olay yaşadıklarını dile getirdi.

MUDANYA'DA DA ÜYE LİSTELERİ ISLAK İMZA YERİNE FLASH BELLEK İLE GEÇ TESLİM ETTİ İDDİASI

Bursa'nın Mudanya ilçesinde CHP'nin meclis üyesi listelerini ıslak imzalı değil de, flash bellek ile geç teslim ettiği iddia edildi. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Şeker, "İl seçim kurulunun verilen listenin kanuna aykırı olduğunu tespit edip, verilen listeyi kabul etmemesini bekliyoruz" dedi.