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Haberler Galeri CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu çıkışı: Muhatabım değil
Giriş Tarihi: 21.02.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:24

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu çıkışı: Muhatabım değil

Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP'den istifa ettiğini açıklayan Gürsel Tekin, katıldığı bir programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP yönetimini topa tuttu. CHP'de yapılanların hakkaniyetli olmadığını söyleyen Gürsel Tekin, "CHP'de CHP'li olmak zor hale geldi" dedi. CHP'deki değişim hareketini başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için daha önce "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım" diyen Gürsel Tekin, bu kez "Muhatabım değil" dedi.

CHP’den istifa eden Gürsel Tekin’den Ekrem İmamoğlu çıkışı: Muhatabım değil

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" hareketiyle çalkalanan CHP'de, yerel seçimler öncesi de sular durulmuyor.

CHP’den istifa eden Gürsel Tekin’den Ekrem İmamoğlu çıkışı: Muhatabım değil

"CHP, ATATÜRKÇÜ VE SOSYAL DEMOKRAT PARTİ KİMLİĞİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin temel ilkelerinin, tüzük ve programında yer aldığını belirtti.

"Ne yazık ki geçen zamanda CHP, çağdaş uygarlığı hedefleyen Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır." görüşünü aktaran Tekin, şu ifadeleri kullandı:

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CHP’den istifa eden Gürsel Tekin’den Ekrem İmamoğlu çıkışı: Muhatabım değil

"EŞ, DOST, AKRABA İLİŞKİLERİNİN HER DÜZEYDE BELİRLEYİCİ OLDUĞU BİR YAPI..."

"Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşehricilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasbedildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap-çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür."

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu çıkışı: "Muhatabım değil" | Video

CHP’den istifa eden Gürsel Tekin’den Ekrem İmamoğlu çıkışı: Muhatabım değil

Yaptığı uzun istifa açıklamasının ardından parti yönetimini zehir zemberek sözlerle eleştiren Gürsel Tekin, son olarak katıldığı bir televizyon programında yine CHP yönetimini hedef aldı.

CHP’den istifa eden Gürsel Tekin’den Ekrem İmamoğlu çıkışı: Muhatabım değil

"CHP'DE CHP'Lİ OLMAK ZOR HALE GELDİ"

CHP'de yapılanların hakkaniyetli olmadığını söyleyen Gürsel Tekin, "Ben bile tanımıyorsam bir çok insanı, bir çok göreve gelen insanı başkaları nereden tanıyacak bilmiyorum. Ama CHP'de CHP'li olmak zor hale geldi." ifadelerini kullandı.

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